"РКС-энерго" устанавливает "умные счетчики" в Ленобласти

Замена приборов осуществляется только в случае их неисправности, истечения межповерочного интервала или отсутствия счетчика.

ООО "РКС-энерго" обновило графики установки и замены приборов учета в Ленинградской области на июнь 2024 года. В рамках реализации инвестиционной программы компания занимается установкой интеллектуальных счетчиков электроэнергии, способных собирать данные дистанционно.

Такие "умные счетчики" позволяют потребителям отказаться от ручной передачи показаний, поскольку они автоматически отправляют данные в режиме реального времени.

Замена приборов осуществляется только в случае их неисправности, истечения межповерочного интервала или отсутствия счетчика. Компания настоятельно рекомендует обеспечить доступ представителям "РКС-энерго" в помещения для проведения работ по замене или установке счетчиков.

До момента подключения интеллектуального прибора к системе учета, потребители должны самостоятельно передавать показания. ООО "РКС-энерго" предлагает снимать показания с 15-го по 25-е число текущего месяца и передавать их не позднее 25-го числа.

Адреса для замены приборов учета в июне 2024 года доступны в районных отделениях компании. Актуальные графики работ можно найти по ссылке.

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Фото: ООО "РКС-энерго"