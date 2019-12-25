Антинаркотическую профилактику среди молодежи обсудили в Ленобласти

Одним из важных инструментов профилактики является социально-психологическое тестирование.

На заседании, которое провел вице-губернатор Ленинградской области Михаил Ильин, обсуждалась работа с молодежью по антинаркотическим вопросам. Одним из важных инструментов профилактики является социально-психологическое тестирование. В 2023/2024 учебном году тестирование прошли 99,4% учеников 7 и 11 классов. Это тестирование помогает определить риски формирования зависимости и выявить группы риска среди учеников с различными видами отклоняющегося поведения.

Основная задача в работе с молодежью - максимальное вовлечение в различную деятельность: волонтерскую, туристическую, спортивную, творческую. В 2023 году дополнительным образованием было охвачено 98,2% молодежи Ленинградской области.

6 декабря в России отмечается День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков. Если вы столкнулись с торговлей наркотическими веществами в Ленинградской области, вы можете сообщить об этом, позвонив на номер телефона доверия ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 8 (812) 573-21-81, оставив сообщение на сайте ГУ МВД или на сайте прокуратуры Ленинградской области. Также вы можете обратиться в местные отделения полиции.

Ранее мы сообщили о том, что абитуриентам назвали самые востребованные специальности в Ленобласти.

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