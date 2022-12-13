"РИА Новости": самоходный миномет "Тюльпан" поразил позиции ВСУ на Донецком направлении

Оператор-корректировщик определил координаты противника и передал их минометному расчету.

Cамоходный миномет 2С4 "Тюльпан" поразил позиции украинских войск на Донецком направлении. Об этом сообщает "РИА Новости", опубликовавшее видео боевых действий.

На опубликованных кадрах оператор-корректировщик определил координаты противника и передал их минометному расчету. С помощью 240-мм снаряда было пробито перекрытие, спровоцировав подрыв боекомплекса ВСУ.

Отмечается, что "Тюльпан" является единственным в мире минометом калибра 240 мм, а его дальность стрельбы составляет до 20 км.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы истребителей Су-35С.

Видео: Telegram / РИА Новости