За время своей службы командир зенитно-ракетного отделения уничтожил четыре украинских беспилотника.

Российский зенитчик Семен Князькин рассказал о боевой службе в Запорожской области. Об этом он сообщил в интервью "РИА Новости".

За время своей службы командир зенитно-ракетного отделения уничтожил четыре украинских беспилотника. Он был награжден медалью "Суворова" за свои боевые успехи.

По слова зенитчика, одну из целей он обнаружил во время ночного дежурства. Он подчеркнул, что артиллеристы работают с переносного зенитного комплекса, с ружья, подавляющего коптеры, и зенитно-артиллерийской установки ЗУ-23.

Ранее мы сообщали, что склад боеприпасов в Иране подвергся атаке беспилотников.

Видео: Telegram / РИА Новости