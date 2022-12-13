"РИА Новости": российские войска уничтожили в Харьковской области две группы диверсантов ВСУ

Кроме того, расчеты ЗРК "Бук" и "Тор" сбили четыре украинских беспилотника.

Вооруженные силы России уничтожили в Харьковской области две группы диверсантов украинских войск. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского.

По его словам, ВСУ предприняли три попытки провести ротацию своих подразделений на передовых позициях в районе населенных пунктов Тимковка, Котляровка и Масютовка. Попытки были сорваны огнем артиллерии. Также Зыбинский отметил, что расчеты ЗРК "Бук" и "Тор" сбили четыре украинских беспилотника.

Ранее мы сообщали, что российский летчик за один боевой вылет лишил ВСУ трех боевых машин.

Видео: Telegram / РИА Новости