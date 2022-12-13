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Российский летчик за один боевой вылет лишил ВСУ трех боевых машин

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Алан Датиев рассказал о том, как выполнил боевое задание на СВО.

Российский пилот на боевом самолете Су-27 за один боевой вылет уничтожил два вертолета противника. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы министерства по обороне. Специалисты пояснили, что реь идет о военнослужащем Алане Датиеве, который смог в рамках задания ликвидировать два борта Ми-24. В другом районе сражений на специальной военной операции пилот дополнительно сбил в воздушном пространстве штурмовик Су-25. Мужчина пояснил, что такого результата ему удалось добиться в один из дней стандартного патрулирования местности на переднем крае СВО.

Обнаружил две воздушные метки сначала. По характеристикам – два вертолета Ми-24, которые летели в районе переднего края. Соответственно, принял меры все: сближение, постановку на атаку и уничтожение. В итоге 3:0 в мою пользу

Алан Датиев, летчик

Киев потерял до 55 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, ми-24, минобороны, сво, су-25, су-27
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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