Алан Датиев рассказал о том, как выполнил боевое задание на СВО.

Российский пилот на боевом самолете Су-27 за один боевой вылет уничтожил два вертолета противника. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы министерства по обороне. Специалисты пояснили, что реь идет о военнослужащем Алане Датиеве, который смог в рамках задания ликвидировать два борта Ми-24. В другом районе сражений на специальной военной операции пилот дополнительно сбил в воздушном пространстве штурмовик Су-25. Мужчина пояснил, что такого результата ему удалось добиться в один из дней стандартного патрулирования местности на переднем крае СВО.

Обнаружил две воздушные метки сначала. По характеристикам – два вертолета Ми-24, которые летели в районе переднего края. Соответственно, принял меры все: сближение, постановку на атаку и уничтожение. В итоге 3:0 в мою пользу Алан Датиев, летчик

Киев потерял до 55 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях.

Фото и видео: Минобороны России