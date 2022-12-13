  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:22
160
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Киев потерял до 55 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

0 0

Игорь Конашенков рассказал о работе "Востока" на СВО.

На южнодонецком и запорожском направлениях Вооруженные силы России уничтожили до 55 украинских военнослужащих, а также бронированную машину и две гаубицы противника Д-20 и Д-30. Соответствующей информацией с журналистами в рамках выступления на регулярном брифинге от 8 апреля поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что боевые задачи выполнялись при участии армейской, оперативно-тактической авиации, артиллерии и личного состава группировки "Восток".

Нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Камышеваха Донецкой народной республики, Юрковка и Щербаки Запорожской области. Потери противника -  до 55 украинских военнослужащих.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

На купянском и краснолиманском направлениях ВС России уничтожили около 110 украинских военных.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, запорожское направление, игорь конашенков, минобороны, сво, южнодонецкое направление
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии