Игорь Конашенков рассказал о работе "Востока" на СВО.

На южнодонецком и запорожском направлениях Вооруженные силы России уничтожили до 55 украинских военнослужащих, а также бронированную машину и две гаубицы противника Д-20 и Д-30. Соответствующей информацией с журналистами в рамках выступления на регулярном брифинге от 8 апреля поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что боевые задачи выполнялись при участии армейской, оперативно-тактической авиации, артиллерии и личного состава группировки "Восток".

Нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Камышеваха Донецкой народной республики, Юрковка и Щербаки Запорожской области. Потери противника - до 55 украинских военнослужащих. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

На купянском и краснолиманском направлениях ВС России уничтожили около 110 украинских военных.

Фото и видео: Минобороны России