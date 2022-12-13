На купянском и краснолиманском направлениях ВС России уничтожили около 110 украинских военных

Игорь Конашенков рассказал о работе группировок "Запад" и "Центр" на СВО.

На купянском и краснолиманском направлениях за последние сутки проведения специальной военной операции России киевский режим потерял около 110 человек личного состава Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 8 апреля сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что в первом случае удары нанесены более чем по 30 противникам, во втором - пострадали до 80 человек из ВСУ. Атаки совершены при участии оперативно-тактической и армейской авиации, группировки сил "Запад" и сил артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Центра". Военные смогли ликвидировать два автомобиля противника, боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", гаубицу Д-20. Боевые действия велись в районах Григоровки, Синьковки, Песчаного Харьковской области и Стельмаховки Луганской народной республики

Ударами систем группировки войск (сил) "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российские системы ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников.

Фото и видео: Минобороны России