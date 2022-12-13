Также военные ликвидировали семь боеприпасов к РСЗО HIMARS.

Российские противовоздушные системы за минувшие сутки проведения специальной военной операции сбили семь украинских беспилотников, а также семь снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Соответствующей информацией с журналистами в рамках выступления на регулярном брифинге от 8 апреля поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что дроны противника летали над территориями Стельмаховки, Лисичанска, Егоровки, Михайловки, Заветном в Луганской и Донецкой народных республиках, Николаевской и Херсонской областями.

Перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В общей сложности сначала СВО российскими представителями было уничтожено 406 боевых самолетов ВСУ, 228 вертолетов, 3702 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8574 танка и других боевых бронированных машин.

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 370 военных на Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России