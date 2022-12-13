Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 370 военных на Донецком направлении

Игорь Конашенков рассказал о работе "Южной" группировки на СВО.

На донецком направлении Вооруженные силы России за последние сутки проведения специальной военной операции ничтожили до 370 человек личного состава Вооруженных сил Украины, а также иностранных наемников. Соответствующей информацией с журналистами в ходе выступления на регулярном брифинге от 8 апреля поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ добавил, что дополнительно у противников ликвидированы самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и три автомобиля БМП, шесть единиц боевых машин пехоты. Задачи в зоне СВО выполнялись бойцами группировки войск "Южная".

В результате активных действий, ударов авиации и огня артиллерии уничтожено до 370 украинских военнослужащих и наемников. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны: Россия за сутки ударила по 92 артиллерийским подразделениям ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России