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Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 370 военных на Донецком направлении

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Игорь Конашенков рассказал о работе "Южной" группировки на СВО.

На донецком направлении Вооруженные силы России за последние сутки проведения специальной военной операции ничтожили до 370 человек личного состава Вооруженных сил Украины, а также иностранных наемников. Соответствующей информацией с журналистами в ходе выступления на регулярном брифинге от 8 апреля поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ добавил, что дополнительно у противников ликвидированы самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и три автомобиля БМП, шесть единиц боевых машин пехоты. Задачи в зоне СВО выполнялись бойцами группировки войск "Южная".

В результате активных действий, ударов авиации и огня артиллерии уничтожено до 370 украинских военнослужащих и наемников.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны: Россия за сутки ударила по 92 артиллерийским подразделениям ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, донецкое направление, игорь конашенков, иностранные наемники, минобороны, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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