Минобороны: Россия за сутки ударила по 92 артиллерийским подразделениям ВСУ

За последние сутки проведения специальной военной операции на территории Украины Вооруженные силы России нанесли удар по 92 артиллерийским подразделениям противника, расположенных на огневых позициях. Соответствующей информацией с журналистами 8 апреля поделился официальный представитель генерал-лейтенанта РФ Игорь Конашенков. Специалист пояснил, что атаки совершались против живой силы и боевой техники ВСУ в 114 районах за счет работы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии. Дополнительно удалось поразить 55 украинских военных, которые находились на запорожском и южно-донецком направлениях СВО. Помимо этого, российские военные ликвидировали в регионе гаубицы Д-30 и Д-20.
ВС России нанесли удар по скоплению техники ВСУ на Купянском направлении.
Фото и видео: Минобороны России
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