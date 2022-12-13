ВС России нанесли удар по скоплению техники ВСУ на Купянском направлении

Сергей Зыбинский рассказал о ситуации на СВО.

Вооруженные силы России нанесли удар по скоплению оружия и боевой техники противника в зоне проведения специальной военной операции по купянскому направлению за последние сутки. Соответствующее заявление сделал перед журналистами руководитель пресс-службы "Запад". Сергей Зыбинский уточнил, что Вооруженные силы Украины лишились до 20 человек личного состава, а также пяти единиц техники, включая грузовика с боеприпасами.

В районе населенного пункта Богуславка артиллерией нанесен групповой удар РСЗО "Ураган" под командованием начальника расчета старшего лейтенанта Сергея Абрамова и "Торнадо-С" под командованием командира боевой машины лейтенанта Сергея Грибанова по скоплению вооружения и военной техники 92 ОМБР. Сергей Зыбинский, полковник РФ

Полковник подчеркнул, что вблизи населенного пункта Песчаное российский истребитель Су-35 при помощи управляемой ракеты уничтожил станцию контрбатарейной борьбы американского производства. Около населенного пункта Берестовое отечественный зенитно-ракетный комплекс "Тор" ликвидировал беспилотник "Фурия".

Опубликованы кадры уничтожения танком Т-80 командного пункта ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России