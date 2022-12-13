Опубликованы кадры уничтожения танком Т-80 командного пункта ВСУ

В соцсетях показаны кадры работы экипажа ЗВО на СВО.

Российское министерство по обороне опубликовало в социальных сетях кадры боевой работы экипажей танков Т-80 Западного военного округа, которые находятся на передовых позициях в зоне проведения специальной военной операции. Военнослужащим удалось уничтожить командный пункт противника. В пресс-службе ведомства пояснили, что бойцы отправились на передний край обороны противника, после чего нанесли мощный огневой удар по силам ВСУ. Это позвоkило продвигать российские мотострелковые подразделения.

Задачи выполняют военнослужащие, которые были призваны из запаса в рамках частичной мобилизации, завершившие полный цикл подготовки и боевого слаживания на полигонах в том числе в тыловых районах проведения СВО. пресс-слкжба Минобороны РФ

В продемонстрированных кадрах заметно, что боевая машина отработала стрельбу по технике противника, поcле чего скрылась за рельефом местности. За счет огня из закрытой позиции российские военные снижают риски для экипажа при использовании за танков. Стрельба корректируется благодаря применению летательных беспилотных аппаратов. Выжbвание бойцов также повышает тактика фланговой стрельбы при движении танков.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости