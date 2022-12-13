Минобороны: ВС России уничтожили около 260 украинских военных на Донецком направлении

Игорь Конашенков рассказал о работе "Южной" группировки на СВО.

Вооруженные силы России на донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожили около 260 человек личного состава Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами от 7 апреля сделал официальный представитель министерство по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что боевые задачи выполняли представители подразделений "Южной" группировки сил при участии артиллерии.

За сутки уничтожено три танка, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубицы "МСТА-Б" и Д-20. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

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Фото и видео: Минобороны России