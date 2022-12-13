  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:53
131
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны России: командно-наблюдательный пункт ВСУ поражён в Херсонской области

0 0

Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

Вооруженные силы России за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине уничтожили командно-наблюдательный пункт подразделений территориальной обороны противника. Дополнительно было поражено  два склада с боевыми припасами, размещенные на территории Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующей информацией с журналистами в рамках регулярного брифинга от 7 апреля поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

В Новобериславе Херсонской области поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 126-й бригады теробороны. В районах населенных пунктов Ивановка и Новолюбовка Луганской Народной Республики уничтожены два склада.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на нижегородских предприятиях.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, минобороны, сво, херсонская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии