Минобороны России: командно-наблюдательный пункт ВСУ поражён в Херсонской области

Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

Вооруженные силы России за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине уничтожили командно-наблюдательный пункт подразделений территориальной обороны противника. Дополнительно было поражено два склада с боевыми припасами, размещенные на территории Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующей информацией с журналистами в рамках регулярного брифинга от 7 апреля поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

В Новобериславе Херсонской области поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 126-й бригады теробороны. В районах населенных пунктов Ивановка и Новолюбовка Луганской Народной Республики уничтожены два склада. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на нижегородских предприятиях.

Фото и видео: Минобороны России