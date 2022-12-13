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Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на нижегородских предприятиях

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Глава Минобороны проинспектировал цеха производства современных средств поражения.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на нижегородских предприятиях. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Шойгу посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области, на которых осуществляется выпуск боеприпасов различной номенклатуры. В их число входят артиллерийские и авиационные боеприпасы. Глава Минобороны проинспектировал цеха производства современных средств поражения. 

Также Шойгу провел рабочее совещание с руководством предприятий и профильных органов военного управления. Он обратил особое внимание на соблюдение графика выполнения оборонного заказа.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили 22 украинских беспилотника.

Видео: Минобороны России

Теги: минобороны россии, нижегородская область, оборонзаказ, предприятие, сергей шойгу
Категории: Лента новостей, Новости России,

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