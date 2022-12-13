Минобороны РФ: российские ПВО сбили 22 украинских беспилотника

Также российские ПВО перехватили 13 снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM.

Российские средства ПВО за сутки сбили 22 украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Новоселовка, Петровское, Веселое (ДНР), Мирное, Щербаки, Чубаревка (Запорожская область), Великая Лепетиха (Херсонская область), Великий Выселок (Харьковская область), Кременная, Варваровка и Кудряшовка (ЛНР). Также российские ПВО перехватили 13 снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили до 20 украинских боевиков на Херсонском направлении.

Видео: Минобороны России