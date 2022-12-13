Минобороны РФ: российские войска уничтожили до 20 украинских боевиков на Херсонском направлении

На данном направлении также были уничтожены два автомобиля и самоходная гаубица "Акация".

Вооруженные силы России уничтожили до 20 украинских боевиков на Херсонском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

На данном направлении также были уничтожены два автомобиля и самоходная гаубица "Акация". Конашенков добавил, что российские войска нанесли поражение 89-ти артиллерийским подразделениям украинских войск на огневых позициях, живой силе и технике в 112-ти районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные пресекли деятельность трех диверсионных групп в ДНР.

Видео: Минобороны России