Минобороны РФ: российские военные пресекли деятельность трех диверсионных групп в ДНР

Деятельность трех ДРГ была пресечена в районах населенных пунктов Владимировка, Мирное и Никольское.

Вооруженные силы России пресекли деятельность трех диверсионных групп в ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Деятельность трех ДРГ была пресечена в районах населенных пунктов Владимировка, Мирное и Никольское. Кроме того, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям украинских войск в районах населенных пунктов Никольское и Новополь.

Ранее Минобороны показало кадры подготовки операторов БПЛА.

Видео: Минобороны России