Минобороны показало кадры подготовки операторов БПЛА

Минобороны показало видео подготовки операторов беспилотной летательной авиации (БПЛА) в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах операторы БПЛА оттачивают навыки управления квадрокоптером. Они проводят съемки из зоны реальных боевых действий, а также учатся обходить средства радиоэлектронной борьбы, чтобы выявлять скрытые огневые позиции противника.
Также в военном ведомстве отметили, что беспилотники активно применяется с самого начала спецоперации и зарекомендовали себя как незаменимое средство разведки и корректировки огня.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили три украинских беспилотника.
Видео: Минобороны России
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