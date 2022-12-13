Минобороны показало кадры подготовки операторов БПЛА

Военнослужащие проводят съемки из зоны реальных боевых действий.

Минобороны показало видео подготовки операторов беспилотной летательной авиации (БПЛА) в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах операторы БПЛА оттачивают навыки управления квадрокоптером. Они проводят съемки из зоны реальных боевых действий, а также учатся обходить средства радиоэлектронной борьбы, чтобы выявлять скрытые огневые позиции противника.

Также в военном ведомстве отметили, что беспилотники активно применяется с самого начала спецоперации и зарекомендовали себя как незаменимое средство разведки и корректировки огня.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили три украинских беспилотника.

Видео: Минобороны России