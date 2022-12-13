  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:56
39
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"РИА Новости": российские войска поразили ангар с украинскими танками под Донецком

0 0

Бойцы подразделения установили расположение вражеской техники в строении.

Вооруженные силы России поразили ангар с украинскими танками под Донецком. Об этом сообщает "РИА Новости".

В распоряжении агентства оказалось видео, на котором показана боевая работа 1-й Славянской бригады. Бойцы подразделения установили расположение вражеской техники в строении. Первым же залпом из установки "Град" цель была поражена.

Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения ПГРК "Ярс" отработали смену позиций в Иркутской области.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: ангар, вооруженные силы россии, донецк, риа новости, танк
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии