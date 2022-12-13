"РИА Новости": российские войска поразили ангар с украинскими танками под Донецком

Бойцы подразделения установили расположение вражеской техники в строении.

Вооруженные силы России поразили ангар с украинскими танками под Донецком. Об этом сообщает "РИА Новости".

В распоряжении агентства оказалось видео, на котором показана боевая работа 1-й Славянской бригады. Бойцы подразделения установили расположение вражеской техники в строении. Первым же залпом из установки "Град" цель была поражена.

Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения ПГРК "Ярс" отработали смену позиций в Иркутской области.

Видео: Telegram / РИА Новости