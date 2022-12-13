Минобороны: подразделения ПГРК "Ярс" отработали смену позиций в Иркутской области

В общей сложности подразделения отрабатывают несколько десятков вводных.

Подразделения ПГРК "Ярс" отработали смену позиций в Иркутской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Расчеты комплекса выполнили задачи по рассредоточению агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения. В общей сложности подразделения отрабатывают несколько десятков вводных.

Также в военном ведомстве отметили, что смена позиций проводится как в дневное, так и ночное время.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-30.

Видео: Минобороны России