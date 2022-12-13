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Минобороны: подразделения ПГРК "Ярс" отработали смену позиций в Иркутской области

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В общей сложности подразделения отрабатывают несколько десятков вводных.

Подразделения ПГРК "Ярс" отработали смену позиций в Иркутской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Расчеты комплекса выполнили задачи по рассредоточению агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения. В общей сложности подразделения отрабатывают несколько десятков вводных.

Также в военном ведомстве отметили, что смена позиций проводится как в дневное, так и ночное время.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-30.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, пгрк ярс
Категории: Лента новостей, Новости России,

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