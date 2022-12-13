"РИА Новости": российские военнослужащие зачистили позиции ВСУ в ДНР с помощью БПЛА

При обнаружении окопов и блиндажей совершается сброс снарядов.

Российские военнослужащие зачистили позиции украинских войск в ДНР с помощью беспилотников. Об этом сообщает "РИА Новости".

В распоряжении агентства попало видео, на котором показана работа оператора беспилотной авиации. Оператор осматривает позиции, оставленные украинскими войсками. При обнаружении окопов и блиндажей совершается сброс снарядов, чтобы выявить или уничтожить оставшегося противника.

Ранее Минобороны показало кадры подготовки штурмовых подразделений ВДВ в тыловом районе СВО.

Видео: Telegram / РИА Новости