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"РИА Новости": российские военнослужащие зачистили позиции ВСУ в ДНР с помощью БПЛА

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При обнаружении окопов и блиндажей совершается сброс снарядов.

Российские военнослужащие зачистили позиции украинских войск в ДНР с помощью беспилотников. Об этом сообщает "РИА Новости".

В распоряжении агентства попало видео, на котором показана работа оператора беспилотной авиации. Оператор осматривает позиции, оставленные украинскими войсками. При обнаружении окопов и блиндажей совершается сброс снарядов, чтобы выявить или уничтожить оставшегося противника.

Ранее Минобороны показало кадры подготовки штурмовых подразделений ВДВ в тыловом районе СВО.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: беспилотники, вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, днр, риа новости
Категории: Лента новостей, Новости России,

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