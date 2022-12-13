"РИА Новости": российские десантники поразили из минометов пехоту противника в ЛНР

Первой целью десантников был наблюдательный пункт ВСУ.

Российские десантники поразили из минометов пехоту противника в ЛНР. Об этом сообщает "РИА Новости".

По словам командира батареи с позывным "Герань", первой целью десантников был наблюдательный пункт украинских войск. Ее удалось обнаружить по докладам с наблюдательных пунктов передовых пехоты. Второй целью оказалась группа пехоты противника.

Командир батареи отметил, что в данный момент войска ВСУ находятся на удалении примерно 400 метров от переднего края позиций российской пехоты. Он подчеркнул, что артиллеристы работают точно и аккуратно.

Ранее в Минобороны сообщили, что Киев потерял до 80 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях.

Видео: Telegram / РИА Новости