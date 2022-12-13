Киев потерял до 80 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Игорь Конашенков рассказал о работе "Востока" за сутки на СВО.

Киевский режим потерял до 80 человек личного состава на Южнодонецком и Запорожском направлениях за последние сутки проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 4 марта сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ добавил, что дополнительно удалось уничтожить один танк, две гаубицы противника. Эксперт заметил, что комплексное поражение ВСу нанесено силами оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток". Миссии выполнялись на территории таких населенных пунктов как Водяное, Угледар, Новополь, Щербаки, Каменское в Донецкой народной республике и Запорожье.

За сутки на данных направлениях потери противника составили до 80 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

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Фото и видео: Минобороны России