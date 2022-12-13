ВС России уничтожили радиолокатор наведения ракет украинского ЗРК С-300

Игорь Конашенков рассказал о работе ВС РФ на СВО за сутки.

Вооруженные силы России за последние сутки уничтожили радиолокатор наведения ракет украинского зенитно-ракетного комплекса С-300, расположенный противником на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 4 марта сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков.

В районе населенного пункта Дружковка Донецкой народной республики уничтожен радиолокатор наведения ракет украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В целом за последние сутки проведения специальной военной операции российскими оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией бойцы нанесли поражение силе ВСУ и 83 боевым подразделениям в 197 районах боевых действий.

ПВО за сутки сбила 12 снарядов HIMARS и 11 украинских беспилотников.





Фото и видео: Минобороны России