ПВО за сутки сбила 12 снарядов HIMARS и 11 украинских беспилотников

Противовоздушные силы России за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине сбили 12 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства и 11 украинских беспилотников, которые летали над территориями Донецкой и Луганской народных республик, в Запорожье, на Херсонщине и Харьковской области. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 4 марта сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что средства ПВО работали в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области. Там удалось ликвидировать вертолет Ми-8 Воздушных сил ВСУ. В общей сложности с начала проведения СВо военными РФ было уничтожено 394 украинских военных самолета, 215 вертолетов, 3324 беспилотных летательных аппарата, 408 зенитных ракетных комплексов, 8145 танков и других боевых бронированных машин противника из ВСУ.
Российские военные за сутки сбили три украинских вертолета Ми-8.
Фото и видео: Минобороны России
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