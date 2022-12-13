ПВО за сутки сбила 12 снарядов HIMARS и 11 украинских беспилотников

Игорь Конашенков отметил работу ПВО на СВО за сутки.

Противовоздушные силы России за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине сбили 12 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства и 11 украинских беспилотников, которые летали над территориями Донецкой и Луганской народных республик, в Запорожье, на Херсонщине и Харьковской области. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 4 марта сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что средства ПВО работали в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области. Там удалось ликвидировать вертолет Ми-8 Воздушных сил ВСУ. В общей сложности с начала проведения СВо военными РФ было уничтожено 394 украинских военных самолета, 215 вертолетов, 3324 беспилотных летательных аппарата, 408 зенитных ракетных комплексов, 8145 танков и других боевых бронированных машин противника из ВСУ.

Российские военные за сутки сбили три украинских вертолета Ми-8.

Фото и видео: Минобороны России