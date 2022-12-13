Российские военные за сутки сбили три украинских вертолета Ми-8

Игорь Конашенков рассказал о работе ВКС России на СВО.

Вооруженные силы России за последние сутки проведения специальной военной операции сбили три украинских вертолета Ми-8. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 4 марта сделал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что задачи выполнялись бойцами Воздушно-космических сил страны.

Истребительной авиацией за сутки сбиты два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Суворово Донецкой народной республики и Покровское Днепропетровской области. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что дополнительно средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области военными сбит вертолет Ми-8, принадлежащий Воздушным силам Украины.

МО РФ: на Купянском направлении Киев за сутки потерял около 240 военнослужащих.

Фото и видео: Минобороны России