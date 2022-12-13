Российские военные за сутки сбили три украинских вертолета Ми-8

Вооруженные силы России за последние сутки проведения специальной военной операции сбили три украинских вертолета Ми-8. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 4 марта сделал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что задачи выполнялись бойцами Воздушно-космических сил страны.
Истребительной авиацией за сутки сбиты два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Суворово Донецкой народной республики и Покровское Днепропетровской области.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
Эксперт добавил, что дополнительно средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области военными сбит вертолет Ми-8, принадлежащий Воздушным силам Украины.
МО РФ: на Купянском направлении Киев за сутки потерял около 240 военнослужащих.
Фото и видео: Минобороны России
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