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Российские военные за сутки сбили три украинских вертолета Ми-8

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Игорь Конашенков рассказал о работе ВКС России на СВО.

Вооруженные силы России за последние сутки проведения специальной военной операции сбили три украинских вертолета Ми-8. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 4 марта сделал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что задачи выполнялись бойцами Воздушно-космических сил страны.

Истребительной авиацией за сутки сбиты два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Суворово Донецкой народной республики и Покровское Днепропетровской области.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что дополнительно средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области военными сбит вертолет Ми-8, принадлежащий Воздушным силам Украины.

МО РФ: на Купянском направлении Киев за сутки потерял около 240 военнослужащих.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вертолёт, вкс россии, всу, игорь конашенков, ми-8, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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