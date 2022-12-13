Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО при участии "Запада".

На Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции на Украине за последние сутки киевский режим потерял около 90 военнослужащих. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 4 марта сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что военные предпринимают активные действия благодаря подразделениям группировки "Запад". Уничтожены шесть единиц автомобильной техники, один танк.

При поддержке армейской авиации и артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Гряниковка, Тимковка и Табаевка Харьковской области. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны: ВС России уничтожили свыше 70 украинских военных на Херсонском направлении.

Фото и видео: Минобороны России