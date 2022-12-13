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Минобороны: ВС России уничтожили свыше 70 украинских военных на Херсонском направлении

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Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО за день.

Вооруженные силы России за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожили на территории Херсонской области более 70 военнослужащих противника, гаубицу Д30 и артиллерийскую систему М777 американского производства. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 4 марта рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

На херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожены свыше 70 украинских военнослужащих, 20 автомобилей.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

МО РФ сообщило об уничтожении до 150 украинских военных на краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, минобороны, сво, херсонское направление
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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