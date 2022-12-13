Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО за день.

Вооруженные силы России за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожили на территории Херсонской области более 70 военнослужащих противника, гаубицу Д30 и артиллерийскую систему М777 американского производства. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 4 марта рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

На херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожены свыше 70 украинских военнослужащих, 20 автомобилей. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

МО РФ сообщило об уничтожении до 150 украинских военных на краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России