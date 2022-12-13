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МО РФ сообщило об уничтожении до 150 украинских военных на краснолиманском направлении

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Игорь Конашенков рассказал о работа артиллерии и авиации "Центра" на СВО.

Группировка российских войск "Центр" в ходе проведения специальной военной операции за последние сутки поразила живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что противник лишился до 150 человек личного состава, две боевые машины пехоты, пять бронированных автомобилей и машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град".

Силами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Червонопоповка и Кузьмино Луганской Народной Республики.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны: ВСУ потеряли почти 500 солдат на донецком направлении за сутки.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, краснолиманское направление, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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