Минобороны: ВСУ потеряли почти 500 солдат на донецком направлении за сутки

Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО за сутки.

Российские вооруженные силы из боевой группировки войск "Южная" при поддержке отечественной артиллерии и авиации за последние сутки проведения специальной военной операции на территории Украины уничтожили почти 500 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 4 марта сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что говорит о списках убитых или раненых противников. Дополнительно бойцами в районе проведения СВО был ликвидирован один танк, две гаубицы "Мста-Б", три гаубицы Д-30, одна Д-20, три боевые машины пехоты, девять автомобилей и четыре пикапа.Удалось поразить одну артиллерийскую систему М777 американского производства.

Шойгу проинспектировал группировку войск "Восток" на южнодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России