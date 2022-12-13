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"РИА Новости": под Донецком успешно протестировали российское противодронное ружье "Гарпия"

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Эффективная дальность действия ружья составляет до 2 км.

Под Донецком успешно протестировали российское противодронное ружье "Гарпия". Об этом сообщили в "РИА Новости".

Тестирование проходило на одном из коптеров DJI Mavic Pro, которые считаются наиболее распространенными в зоне спецоперации. Он также используется как ударный дрон, который несет боезаряд. "Гарпия" работает от литий-ионного аккумулятора. Эффективная дальность действия ружья составляет до 2 км.

В "РИА Новости" отметили, что при воздействии на беспилотник антидронного комплекса тот теряет связь с пультом оператора, затем "замирает" на месте или уходит на место взлета и посадки.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы мобильных групп российских десантников.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: гарпия, донецк, риа новости, ружье, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости России,

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