Минобороны показало кадры боевой работы мобильных групп российских десантников

Минобороны показало видео боевой работы мобильных групп российских десантников в рамках выполнения задач спецоперации.
По словам командира разведроты, экипажи действуют на армейских мотовездеходах АМ-1. Это позволяет им оперативно выдвигаться в указанный район для ведения разведки и уничтожения указанных целей. С помощью квадрокоптера разведчики обнаружили и уничтожили в опорных пунктах пехоту украинских войск.
В военном ведомстве отметили, что одновременно другой расчет поразил укрепленный блиндаж националистов двумя пусками ракет из противотанкового ракетного комплекса "Фагот".
Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили девять украинских беспилотников.
Видео: Минобороны России
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