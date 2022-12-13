Минобороны показало кадры боевой работы мобильных групп российских десантников

помощью квадрокоптера разведчики обнаружили и уничтожили в опорных пунктах пехоту украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы мобильных групп российских десантников в рамках выполнения задач спецоперации.

По словам командира разведроты, экипажи действуют на армейских мотовездеходах АМ-1. Это позволяет им оперативно выдвигаться в указанный район для ведения разведки и уничтожения указанных целей. С помощью квадрокоптера разведчики обнаружили и уничтожили в опорных пунктах пехоту украинских войск.

В военном ведомстве отметили, что одновременно другой расчет поразил укрепленный блиндаж националистов двумя пусками ракет из противотанкового ракетного комплекса "Фагот".

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили девять украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России