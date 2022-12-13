Он заявил, что среди них были американцы.

Очевидец из Соледара рассказал, как украинские военные уничтожали город, выдавая это за действия российских солдат. Об этом он заявил в интервью "РИА Новости".

По словам местного жителя, он возвращался с базара и увидел, что мост был взорван. Очевидец отметил, что те, кто уничтожил объект, не представились, но говорили "не чисто на русском языке". Также мужчина заявил, что среди них были американцы.

Ранее ветеран рассказал, как бандеровцы готовили провокацию на 9 Мая в Энергодаре.

Видео: Telegram / РИА Новости