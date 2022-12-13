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"РИА Новости": ветеран рассказал, как бандеровцы готовили провокацию на 9 Мая в Энергодаре

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По его словам, жители кинулись к ним, затолкали в автобус и убедили покинуть город.

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Медков рассказал, как бандеровцы готовили провокацию на 9 Мая в Энергодаре. Об этом он сообщил в интервью "РИА Новости".

По его словам, в 1995 году на 50-летие победы на главной площади Энергодара собрались жители города, чтобы торжественно пройти в честь праздника. Ветеран отметил, что внезапно на площадь выехали два автобуса, из которых вышли по три-четыре человека в бандеровской форме. Медков заявил, что жители кинулись к ним, затолкали в автобус и убедили покинуть город.

Ранее в Энергодаре обнаружили крупный схрон боеприпасов и оружия.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: 9 мая, великая отечественная война, ветеран, энергодар
Категории: Лента новостей, Новости России,

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