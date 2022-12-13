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"РИА Новости": ВСУ проявляют активность на Запорожском направлении

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По словам командира расчета орудия "Мста-Б", работы на данном направлении стало значительно больше.

Вооруженные силы Украины проявляют активность на Запорожском направлении. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на командира артиллерийского расчета орудия "Мста-Б".

По его словам, работы на данном направлении стало значительно больше. Командир добавил, что задачей подразделения является погашение войск противника "еще в зародыше", чтобы не дать им выполнить свою задачу.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска поразили пункт дислокации "Иностранного легиона" на Донецком направлении.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: вооруженные силы украины, запорожское направление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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