"РИА Новости": ВСУ проявляют активность на Запорожском направлении

По словам командира расчета орудия "Мста-Б", работы на данном направлении стало значительно больше.

Вооруженные силы Украины проявляют активность на Запорожском направлении. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на командира артиллерийского расчета орудия "Мста-Б".

По его словам, работы на данном направлении стало значительно больше. Командир добавил, что задачей подразделения является погашение войск противника "еще в зародыше", чтобы не дать им выполнить свою задачу.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска поразили пункт дислокации "Иностранного легиона" на Донецком направлении.

Видео: Telegram / РИА Новости