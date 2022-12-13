"РИА Новости": "Народный фронт" отправил подарки российским военным в зоне СВО

Торжественная отправка подарков ко Дню защитника Отечества состоялась в Ростове-на-Дону.

Участники проекта "Народный фронт" отправили подарки российским военным в зоне спецоперации. Об этом сообщает "РИА Новости".

Торжественная отправка подарков ко Дню защитника Отечества состоялась в Ростове-на-Дону на территории стадиона "Ростов Арена". По словам руководителя исполкома "Народного фронта" Михаила Кузнецова, 70 машин набиты всем тем, что необходимо военным на передовой. Он подчеркнул, что вдогонку к этому поедут 15 фур.

Ранее Минобороны показало кадры боевой подготовки мобилизованных десантников.

Видео: Telegram / РИА Новости