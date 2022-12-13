Минобороны показало кадры боевой подготовки мобилизованных десантников

Программу обучения дополнили с учетом опыта боевых действий.

Минобороны показало видео боевой подготовки мобилизованных десантников в тыловой зоне спецоперации.

На опубликованных кадрах военнослужащие выполняют занятия по тактической, огневой и медицинской подготовке. Программу обучения дополнили с учетом опыта боевых действий.

Также в военном ведомстве добавили, что занятия с мобилизованными десантниками проводятся в условиях, максимально приближенных к боевым.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы пушек "Гиацинт-Б".

Видео: Минобороны России