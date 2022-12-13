Минобороны показало кадры боевой работы пушек "Гиацинт-Б"

Корректирование огня и фиксирование попаданий осуществлялось с помощью беспилотников.

Минобороны показало видео боевой работы пушек "Гиацинт-Б" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах личный состав артиллерийской батареи 152-мм пушек нанес огневое поражение по району скопления бронированной техники и живой силы украинских войск. Также был нанесен удар по складам боеприпасов противника.

В военном ведомстве отметили, что корректирование огня и фиксирование попаданий осуществлялось с помощью беспилотников. Также отмечается, что боевые задачи в составе "Гиацинта-Б" выполняли мобилизованные.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ уничтожили на Донецком направлении до 150 бойцов противника.

Видео: Минобороны России