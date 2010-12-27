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"РБ Лейпциг" забил второй гол в ворота "Зенита"
Сегодня, 22:24
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"РБ Лейпциг" забил второй гол в ворота "Зенита"

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Пока сине-бело-голубым не удается сравнять счет.

Немецкий клуб "РБ Лейпциг" ведет со счетом 2:0 в матче с "Зенитом". Игрок из команды соперников забил второй гол на 64-й минуте.

Еще одно очко своему клубу принес нападающий Марсель Забитцер. РБ "Лейпциг" открыл счет под конец первого тайма, на 46-й минуте. Первый гол, который был забит еще в начале игры, не был засчитан: футболист сыграл рукой. 

Во втором тайме в команде сине-бело-голубых произвели две замены. Вместо Игоря Смольникова на поле вышел Вячеслав Караваев, а вместо Братислава Ивановича - Себастьян Дриусси. Ранее Piter.TV сообщил о том, кто остался на скамейке запасных. 

Матч начался в 20:55 на "Газпром Арене", у КПП к стадиону образовались очереди. Всего на игру группового турнира Лиги Чемпионов пришло 50452 зрителя. 

Фото: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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