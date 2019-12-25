"Ъ": QR-коды нового образца начнут выдавать на "Госуслугах" и в МФЦ

Ведутся переговоры по выдаче документов с "Почтой России".

QR-коды нового образца начнут выдавать на "Госуслугах" и в МФЦ. Об этом сообщили журналисты "Коммерсанта". Для подтверждения статуса вакцинированного, переболевшего или человека, имеющего медицинский отвод граждане РФ смогут получить свидетельства не только на сайте Государственных услуг, но и в МФЦ. Также подобные переговоры сейчас ведутся с руководством "Почты России". Документы для населения будут доступны как в бумажном, так и электронном виде.

Бумажные сертификаты о вакцинации и бумажные справки как таковые, очевидно, не будут действовать, по крайней мере как "пропуска" куда-либо, но бумажные документы в новой форме можно будет получить в МФЦ и заменяющих их структурах. статья "Коммерсанта"

Журналисты напомнили, что в настоящее время сертификаты о вакцинации на территории РФ действуют на протяжении года. Однако не исключается, что срок их действия будет сокращен на законодательном уровне.

В "РЖД" заявили, что компания готова к проверке QR-кодов.

Фото: Piter.tv