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"Ъ": QR-коды нового образца начнут выдавать на "Госуслугах" и в МФЦ
Сегодня, 11:17
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"Ъ": QR-коды нового образца начнут выдавать на "Госуслугах" и в МФЦ

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Ведутся переговоры по выдаче документов с "Почтой России".

QR-коды нового образца начнут выдавать на "Госуслугах" и в МФЦ. Об этом сообщили журналисты "Коммерсанта". Для подтверждения статуса вакцинированного, переболевшего или человека, имеющего медицинский отвод граждане РФ смогут получить свидетельства не только на сайте Государственных услуг, но и в МФЦ. Также подобные переговоры сейчас ведутся с руководством "Почты России". Документы для населения будут доступны как в бумажном, так и электронном виде.

Бумажные сертификаты о вакцинации и бумажные справки как таковые, очевидно, не будут действовать, по крайней мере как "пропуска" куда-либо, но бумажные документы в новой форме можно будет получить в МФЦ и заменяющих их структурах.

статья "Коммерсанта"

Журналисты напомнили, что в настоящее время сертификаты о вакцинации на территории РФ действуют на протяжении года. Однако не исключается, что срок их действия будет сокращен на законодательном уровне.

В "РЖД" заявили, что компания готова к проверке QR-кодов.

Фото: Piter.tv

Теги: qr-коды, госуслуги, мфц, почта россии
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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