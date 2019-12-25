В "РЖД" заявили, что компания готова к проверке QR-кодов

Дмитрий Пегов не считает, что закон о проверке документов будет сложно исполнить.

Дмитрий Пегов заявил, что компания готова к проверке QR-кодов. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора "РЖД". Специалист не видит трудностей в организации проверки кодов для вакцинированных или переболевших пассажиров во время посадки на железнодорожный транспорт. Он подчеркнул, что такая проверка будет проводиться в онлайн-режиме.

Я не думаю, что это вообще тяжело сделать. Те устройства, которыми у нас сейчас оборудованы поезда, находятся у проводника. Готовы произвести любую проверку при подключении к соответствующим информационным ресурсам, будь то госуслуги, будь то система "Экспресс-3". Дмитрий Пегов, замглавы "РЖД"

Эксперт подчеркнул, что в любом случае при посадке в вагон происходит идентификация пассажира. Такая проверка не вызывает у клиентов негативных эмоций. Рассматриваемый в ГД законопроект не должен отразиться на работе "РЖД" в вопросе снижения пассажиропотока.

В ГД внесли законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте.

Фото: Piter.tv