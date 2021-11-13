В ГД внесли законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте

Татьяна Голиков раскрыла подробности нововведения для россиян.

В Госдуму России внесли законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте. Об этом на правительственном заседании рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Если документы примут, то граждане страны смогут с 1 февраля 2022 года посещать мероприятия, культурные, досуговые и спортивные события только с документом, подтверждающим вакцинирование или перенесенном заболевании ковидом. Подойдет также медицинский отвод от прививки. Аналогичные документы потребуются населению при покупке билетов на поезда и самолеты. Предъявить QR-код можно будет как в бумажном, так и электронном виде.

Речь идет о выписке из сертификата вакцинированного гражданина, единая форма которого утверждена Минздравом и вступила в силу. Сертификат вакцинированного содержит три позиции: вакцинация, перенесенная болезнь или медотвод. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Известно, что перечень объектов будет установлен региональными властями. До 1 февраля попасть в эти заведения также можно по предъявлению отрицательного ПЦР-теста. Нововведение будет действовать с 1 февраля и до того момента, пока РФ не достигнет коллективного иммунитета на уровне 80%.

В настоящее время документ можно получить на портале Госуслуг. В ближайшее время его станут выдавать в МФЦ. Также о такой услуге ведутся переговоры с "Почтой России".

Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в пяти регионах.

Фото и видео: Правительство России

