Пять субъектов страны перешли в красную зону по эпидемиологической опасности.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в пяти регионах. Она дала комментарии об эпидемиологической обстановке за последнюю неделю по стране.

Амурская, Иркутская, Новосибирская, Рязанская, Томская области. На тепловой карте портала стопкоронавирус.рф они перешли из оранжевой в красную зону. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Напомним, что согласно официальной статистике от российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, улучшение ситуации с заражением зафиксировано Тыве и Калмыкии. Эксперты поменяли цвет угрозы в данных регионах на более безопасный: с красного на оранжевый.

В общей сложности ковидом по миру заразились свыше 252 млн человек, а жертвами стали около 5 млн человек.

Голикова назвала регионы с дефицитом медицинского кислорода.

Фото: Правителство России

