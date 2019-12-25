"Пятерочку" и "Перекресток" оставляют без кассиров

Ретейлер проводит эксперимент.

Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", запустила систему бесконтактных покупок в магазинах с помощью мобильных устройств. Такая информация появилась в пресс-релизе ретейлера.

Эксперимент с бесконтактной оплатой будет проведен 60 "Пятерочках" и 30 "Перекрестках" в Москве. Пилотный проект будет действовать до конца сентября, дальше будет принято решение о масштабировании сервиса.

Для подключения к системе требуется скачать приложение Х5 "Экспресс-скан" и зарегистрироваться с помощью X5 ID. При этом возможность покупки алкоголя и табачных изделий при пользовании системы бесконтактной оплаты не предусмотрена.

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Фото: Piter.TV