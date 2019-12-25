Средний продуктовый чек в Петербурге обогнал московский

Разница составила 12,8%.

В августе средний чек покупки продуктов в Петербурге оказался выше, чем в Москве на 12,8%. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на исследование оператора фискальных данных "Такском". Такая ситуация наблюдается уже второй год подряд.

Оператор проанализировал более 22 миллиардов кассовых чеков из продуктовых магазинов в 10 крупнейших городах России. В Петербурге в августе средний чек составил 619 рублей, в Москве – 540 рублей. В прошлом году разница между двумя столицами составляла 6,79%.

Также в августе средний чек на продукты оказался выше, чем в Москве, в Нижнем Новгороде (550 рублей) и Омске (543 рубля). А вот самый низкий средний чек зафиксирован в Челябинске 325 рублей.

Средний чек трат туристов в Петербурге стал самым большим в РФ.

Фото: Piter.TV