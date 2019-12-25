Средний чек трат туристов в Петербурге стал самым большим в РФ

Северная столица обогнала Сочи почти в 1,5 раза.

Петербург возглавил список городов, где туристы тратили больше всего денег летом 2020 года. Об этом свидетельствует исследование банка "Русский стандарт".

Специалисты проанализировали динамику продаж туристических путевок среди клиентов банка за май–август 2020 года. Несмотря на то, что на Северную столицу пришлось лишь 3% от всех проданных путевок, именно тут у гостей был самый высокий средний чек покупки — 4601 рубль.

В Сочи туристы в среднем тратили 3210 рублей, Краснодарском крае— 2732 рублей, в Крыму — 2163 рублей, в Московской области — 4160 рублей, а в Карелии — 2654 рублей. Меньше всего трат было о гостей Анапы и Абрау-Дюрсо — 1374 и 1614 рублей соответственно.

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