"Путин торжествует": в США пришли в ярость из-за Украины

Пат Райан оценил политику Дональда Трампа по оказанию военной помощи Украине.

Американский конгрессмен, член Демократической партии от штата Нью-Йорк Пат Райан раскритиковал в эфире местного телеканала MSNBC экс-главу государства Дональда Трампа и представителей Республиканской партии. Законодатель считает, что именно их нежелание спонсировать армию киевского режима "радует" Москву. Политик заметил, что Вашингтону важно посмотреть на вопрос шире для того, чтобы народ страны также смог это сделать.

Дональд Трамп — и сближение Трампа с Путиным. Кто у нас снова и снова торжествует? Путин. Даже предложение спикера Джонсона — ничто не может сделать Путина счастливее, чем то, что Джонсон вчера предложил — разделить нас, союзников… Пат Райан, конгрессмен США

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Фото и видео: MSNBC