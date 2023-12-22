В Петербурге предложили распространить действие "Пушкинской карты" на пенсионеров

По словам Крупника, люди пенсионного возраста проявляют желание обогащаться культурно наравне с молодёжью.

Депутат петербургского ЗакСа Павел Крупник предложил включить пенсионеров в проект "Пушкинская карта". Парламентарий уже направил обращение министру культуры РФ Ольге Любимовой, подчеркнув важность этой процедуры.

По словам Крупника, люди пенсионного возраста проявляют желание обогащаться культурно наравне с молодёжью. Дополнительные льготы и привилегии, предоставляемые им, могут положительно сказаться на их социализации. Крупник подчеркнул, что необходимо включить пенсионеров в список участников проекта "Пушкинская карта" или же разработать аналогичную программу специально для них.

Крупник уверен, что такое решение будет способствовать социализации российских пенсионеров и повысит их активность в общественной и культурной жизни страны.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти за 6 дней более 8 тысяч человек посетили передвижной музей "Поезд Победы".

Фото и видео: ВКонтакте / Пушкинская карта